Ab zu Betis Sevilla? : Kevin Trapp vor Wechsel nach Spanien?

Kevin Trapp wird wahrscheinlich noch in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt verabschiedet. Der dreimalige deutsche Nationalspieler sucht laut SPORT BILD aktiv nach einem neuen Verein und soll im Zuge dessen Betis Sevilla vorgeschlagen worden sein.

Den Andalusiern könnte in den kommenden Wochen ein größerer Umbruch bevorstehen. Der neue Trainer Manuel Pellegrini sucht nach einer neuen Nummer eins. In Andalusien konnte der Abgang von Pau Lopez zum AS Rom nicht ausreichend kompensiert werden.

Trapps Eifer auf der Suche nach einem neuen Klub bringt die Frankfurter Eintracht erst mal nicht in Not. Mit Frederik Rönnow verfügt die SGE über einen ausgezeichneten Vertreter, der in der kommenden Saison im Falle eines Trapp-Wechsels die Nummer eins werden sollte.