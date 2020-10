"Teil seiner Persönlichkeit" : "Kindergarten!" Arsene Wenger kontert Jose Mourinho

Danach gefragt, warum er nicht im Buch von Arsene Wenger erwähnt wird, machte sich Jose Mourinho vor Kurzem über das literarische Werk lustig. Wenger will das nicht auf sich sitzen lassen.

Es hat nicht lange gedauert, bis Arsene Wenger auf den von Jose Mourinho geäußerten Spott reagiert hat. "Bei ihm ist es eine ständige Provokation. Ich fühle mich wie im Kindergarten, aber das ist Teil seiner Persönlichkeit", erklärt Wenger bei CANAL PLUS.

Rückblende: In der Vorwoche hatte sich Mourinho, als er darauf angesprochen wurde, warum er nicht in Wengers neuem Buch "Mein Leben in Rot und Weiß" vorkommt, das von dessen 22-jähriger Zeit beim FC Arsenal handelt, polemisch geäußert.

"Man schreibt kein Kapitel über 12 oder 14 Spiele, die du nicht gewonnen hast. Warum also sollte er mich erwähnen?", spottete Mourinho. Tatsächlich hatte Wenger während seiner Zeit in der Premier League nur ein einziges Mal gegen seinen portugiesischen Trainerkollegen gewinnen können.