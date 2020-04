AC Mailand : "Kindergarten!" - Zlatan Ibrahimovic watscht Malmö-Fans ab

Die Randale rund um seine Statue bei Malmö FF hat Zlatan Ibrahimovic als "Kindergarten" bezeichnet. Zudem sprach er über seine Zukunft in Schweden.

Zlatan Ibrahimovic hat sich wieder einmal als Freund klarer Worte präsentiert. "Es ist eine Schande", sagte der Stürmer-Star auf die Attacken auf seine Staue in Malmö angesprochen.

"Die Leute wollen damit Aufmerksamkeit erzeugen und dass die Medien darüber berichten. Es ist wie im Kindergarten und da stehen wir drüber."

Nachdem bekannt geworden war, dass Zlatan Ibrahimovic bei Hammarby IF einsteigt - dem Erzrivalen seines Jugendvereins Malmö FF - kam es zu Vandalismus an der Statue und seinem Haus in Malmö. "Meine Geschichte verändert sich dadurch nicht, sie wird für immer bleiben", betonte der 38-Jährige.