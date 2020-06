FC Bayern : Kingsley Coman: Respekt, aber keine Angst vor Leroy Sane

Leroy Sane würde bei einem Transfer zum FC Bayern in direkte Konkurrenz zu Kingsley Coman gehen. Der Franzose zeigt sich zum einen äußerst beeindruckt von seinem wohl baldigen Teamkollegen. Auf der anderen Seite scheut er den Konkurrenzkampf nicht.

Der FC Bayern arbeitet im Hintergrund weiter fleißig an der Verpflichtung von Leroy Sane. Sollte der Essener tatsächlich im Münchner Süden anheuern, wird Kingsley Coman ein neuer Konkurrent vor die Nase gestellt.

"Er ist ein sehr guter Spieler. Es ist normal, dass der FC Bayern einen Spieler wie ihn holen will", äußert sich Coman in der neuesten Ausgabe der SPORT BILD über Sanes Qualität. Im Rahmen der Wechselspekulationen denkt Coman an seine Anfangszeit bei den Bayern zurück.

Damals standen Franck Ribery, Arjen Robben, Douglas Costa und der Franzose für die offensiven Außenbahnen bereit. "Und ich war noch ein junger Spieler, vor mir die Legenden Ribery und Robben! Daran sehen Sie, dass das kein Problem für mich ist", sagt Coman mit Blick auf den anvisierten Sane-Kauf.