Ajax Amsterdam : Klaas-Jan Huntelaar kündigt Karriereende an - und verrät Zukunftspläne

Klaas-Jan Huntelaar macht am Saisonende einen Haken hinter seine aktive Karriere. Das kündigte der langjährige Nationalstürmer (42 Tore in 76 Einsätzen) am Wochenende an.