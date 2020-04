Eredivisie : Klagewelle droht: Zoff um Saisonabbruch in den Niederlanden

Nach dem durch die Corona-Pandemie erzwungenen Saisonabbruch in den Niederlanden kocht die Wut bei einigen Funktionären. Rechtliche Schritte sind nicht ausgeschlossen.

Die niederländische Regierung hat dem Fußball die Entscheidung abgenommen. Frühestens im Herbst hätte es wieder Profifußball geben können, daher musste der Verband KNVB handeln und hat die Saison abgebrochen.

Erstmals seit dem 2. Weltkrieg wird es keinen Meister geben. Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar hatten sich vor der Corona-Pause ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Ajax wird jedoch für die Champions-League-Playoffs gemeldet, während Alkmaar in der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse einsteigt. Pokalfinalist Feyenoord Rotterdam, die PSV Eindhoven und Willem II Tilburg gehen in der Europa League an den Start.