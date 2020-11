Beppe Marotta empfiehlt Wechsel : Klare Ansage vom Boss! Was Inter Mailand Christian Eriksen öffentlich rät

"Wir müssen es von beiden Seiten ohne Kontroversen machen und es als positiven Transfer bewerten, der auf unserer technisch-taktischen Seite nicht funktioniert hat", sagt Marotta bei SKY ITALIA. Nach nur einem Jahr der Zusammenarbeit gehen Eriksen und Inter Mailand wohl schon in wenigen Wochen wieder auseinander.

Die Indikatoren für einen Januar-Abgang von Christian Eriksen mehren sich. Was auch an dem neuesten Statement von Geschäftsführer Giuseppe Marotta festzumachen ist.

Inter hatte lange am Eriksen-Transfer gearbeitet, der im Januar für knapp 30 Millionen Euro abgeschlossen wurde. Der 28-Jährige konnte aber bis heute nicht an seine bei Tottenham Hotspur dargebotenen Leistungen anknüpfen. Lediglich 310 Spielminuten in der laufenden Serie sind ein verheerender Wert.

"Im letzten Januar haben wir die Chance genutzt und den Spieler für 20 Millionen Euro unter Vertrag genommen und er ist ein sehr guter Spieler. Dann kann es zu Problemen kommen, aber der Trainer hat das Recht und die Pflicht, die elf Spieler zu wählen, die ihm mehr Sicherheit geben", so Marotta.