Borussia Dortmund : Klausel bei Erling Haaland: BVB-Boss Watzke schafft klare Verhältnisse

Borussia Dortmund soll Erling Haaland im Zuge der Vertragsunterzeichnung ein großes Zugeständnis in Form einer Ausstiegsklausel gemacht haben. Für den kommenden Sommer, das versichert Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, existiert eine solche Vereinbarung allerdings nicht.

Dass 24 Tore in 27 Pflichtspielen für Borussia Dortmund auf die ganz großen Player des Weltfußballs einen gewissen Reiz ausüben, Erling Haaland an Bord zu holen, überrascht nicht wirklich. Die Möglichkeit, eine Ausstiegsklausel in Haalands noch bis 2024 Beschäftigungsverhältnis zu aktivieren, besteht jedenfalls im kommenden Transfersommer nicht.

"So eine Vereinbarung gibt es nicht, darum geht es aber auch nicht", erklärt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf entsprechender Nachfrage der SPORT BILD. "Es geht darum, die Spieler von deinem Klub und deinen Plänen zu überzeugen."

Der BVB verfolge den klaren Wunsch, wie es Watzke definiert, Haaland und dessen bekanntlich geschäftstüchtigen Berater Mino Raiola von einem längerfristigen Verbleib in Dortmund zu überzeugen. "Da bin ich auch recht zuversichtlich. Ich glaube, dass Erling sich beim BVB sehr wohlfühlt", legt Watzke nach.