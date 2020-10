Marc Kosicke verrät Details : Klopp-Berater plaudert aus: Wie der FC Bayern zu "Mia san mia" kam

Bekannt ist Marc Kosicke vor allem dadurch, dass er Jürgen Klopp seit Jahren beratend zur Seite steht. Dass er einmal den "Mia san mia"-Slogan des FC Bayern hauptverantwortlich aus dem Boden holte, dürfte nur den wenigsten bekannt sein.

Der Grundstein wurde 2008 gelegt, in einem Flugzeug. Kosicke war mit Oliver Bierhoff zu einer Veranstaltung des Weltverbands FIFA unterwegs, mit an Bord: Bayern-Patriarch Uli Hoeneß, der sich damals aufgeregt habe, "dass die Spieler bei Bayern, gerade die Neuzugänge, nicht so ein Bayern-München-Gefühl haben und gar nicht wissen, was Bayern München bedeutet", so Kosicke im Podcast KICKER MEETS DAZN.

Der Berater hätte Hoeneß gefragt, was denn Bayern München überhaupt bedeute. "Und da guckte er mich an und sagte: 'Nee, so was haben wir nicht, können Sie so was?'" Lange zögern musste Kosicke offensichtlich nicht, die Zusage erfolgte noch an Ort und Stelle: "Ich war gerade mal ein Jahr selbstständig und habe natürlich gesagt: 'Klar, kann ich!'"