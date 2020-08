"Ehrgeizig nach mehr - genau wie wir" : Klopp erklärt: Warum Kostas Tsimikas so gut zum FC Liverpool passt

Kostas Tsimikas soll den Konkurrenzkampf beim FC Liverpool anheizen. Der Neu-Liverpooler hat seine Bosse unter anderem durch seine Mentalität überzeugt. Jürgen Klopp (53) stimmt ein Loblied auf den Linksverteidiger an.

"Er ist ein sehr guter Fußballer mit einer Sieger- und Wettbewerbsmentalität, und ich mag das an ihm sehr", erklärte der Erfolgscoach. "Das passt perfekt zu der Stimmung und dem Antrieb, den wir bereits in der Mannschaftskabine haben."

Trotz seiner 24 Jahre ist Kostas Tsimikas bereits sehr erfahren. Für Olympiakos Piräus, Esbjerg fB und Willhelm II stand er bereits in 150 Profispielen auf dem Feld, unter anderem zwölfmal in der Champions League bzw. CL-Qualifikation und neunmal in der Europa League.

"Kostas Tsimikas ist ehrgeizig nach mehr - genau wie wir"

Klopp: "Kostas weiß aus eigener Erfahrung, was erforderlich ist, um in der heimischen Liga und in der Champions League wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein, und er ist ehrgeizig nach mehr - genau wie wir."

Der griechische Nationalspieler (drei Einsätze) hat beim Scouting wohl einen hervorragenden Eindruck auf die Späher der Reds gemacht. Klopp zeigt sich begeistert: "Er hat in den letzten paar Saisons gegen einige sehr harte Gegner gespielt und sich gut geschlagen. Wir wissen, dass er die Herausforderung genießt, was perfekt für uns ist."