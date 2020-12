FC Liverpool : Klopp klärt auf: Warum Thiago Alcantara noch immer fehlt

Der FC Liverpool muss in den restlichen Spielen des Jahres 2020 auf Thiago Alcantara verzichten. Wie Coach Jürgen Klopp (53) am Montag im Pressegespräch verkündete, werden noch einige Wochen vergehen, bis der Spanier wieder eingreifen kann.

Die ersten Medizinchecks nach der Verletzung hätten noch ein positives Bild gezeichnet, erklärte Klopp im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Ajax Amsterdam.

"Aber wie wir jetzt feststellen, war es immer noch ein massiver Aufprall auf das Knie. Das Problem in einer solchen Situation, wenn nichts gebrochen oder kaputt ist: Jeder denkt: 'OK, nach ein paar Tagen ist wieder alles gut', aber die Auswirkungen auf das Bein waren so groß, dass es immer noch nicht in Ordnung ist."