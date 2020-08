Lovren-Nachfolger : Klopp lockt: Schnappt sich der FC Liverpool Antonio Rüdiger?

Neben den arrivierten Abwehrkräften bleibt dem FC Liverpool in der kommenden Saison nach jetzigem Stand nur noch der 18-jährige Sepp van den Berg. Womöglich justiert Jürgen Klopp in der laufenden Wechselperiode nach. Antonio Rüdiger (27) soll eine Alternative sein.

Dies berichten neben der MUNDO DEPORTIVO verschiedene englische Medien unisono. Weil Rüdiger in der Vorsaison nicht immer überzeugend unterwegs war, soll der verantwortliche Trainer Frank Lampard bezüglich eines Wechsels Gesprächsbereitschaft signalisieren.

Für Rüdiger ging vor Kurzem eine durchwachsene Saison zu Ende, in der er die Hinrunde aufgrund einer Leistenverletzung verpasst hatte. In den Fokus der Kritiker war der 30-malige deutsche Nationalspieler infolge seiner stark schwankenden Auftritte in den letzten Premier-League-Spielen geraten.