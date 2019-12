Spieler wie Kylian Mbappe und Antoine Griezmann gehören zu den Besten der Fußball-Neuzeit. Auch Jürgen Klopp weiß um deren Qualitäten, stellt allerdings klar, dass dem FC Liverpool das nötige Kleingeld fehlt, um sie an die Anfield Road zu holen.

"Wir möchten einen französischen Spieler, aber einige davon sind zu teuer für uns", fügt Klopp an.

Klopps Fokus sollte so oder so erst mal auf dem Ligabetrieb liegen. Am Boxing Day (Donnerstag, 21 Uhr) kommt es zum Topspiel beim Zweitplatzierten Leicester City.

Liverpool wird dort als Klub-Weltmeister antreten. Das Finale gewannen die Reds mit 1:0 n. V. gegen Flamengo.

