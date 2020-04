Treffen geplant : Klopp-Wunsch nach Timo Werner "größer denn je"

Klopp soll bereits ein persönliches Treffen mit dem Leipzig-Star planen, das sich aufgrund der Corona-Pandemie derzeit allerdings nicht realisieren lässt.

Werners implementierte Ausstiegsmöglichkeit, so heißt es in der Meldung weiter, kann bis zum 15. Juni aktiviert werden. Liverpool und Co. haben also exakt noch zwei Monaten Zeit, um sich das Spielrecht des 24-Jährigen zu sichern.

Offiziell hinterlegt hat das Interesse bisher aber weder der FC Liverpool noch der FC Bayern. Auch Klubs wie Inter Mailand, der FC Barcelona oder der FC Chelsea schwirren immer mal wieder durch die Gerüchteküche. Eine heiße Spur gibt es aber noch nicht.