Der FC Liverpool zog am Mittwochabend nach einer mühseligen 2:1-Vorstellung ins Finale der Klub-WM ein. Schlussmann Alisson bekam nach der Partie von Jürgen Klopp ein Sonderlob ausgehändigt.

Insbesondere in der zweiten Spielhälfte hatte der CF Monterrey aus Mexiko dem FC Liverpool ganz schön zugesetzt.

Am Ende konnten sich die Reds unter anderem bei Schlussmann Alisson bedanken, den Einzug ins Finale der Klub-WM realisiert zu haben.

Der Meinung ist auch Teammanager Jürgen Klopp, der an den Brasilianer laut BBC lobendes Wortgut adressiert: "Alles, was man braucht, ist Alisson Becker. Er war heute in den entscheidenden Momenten da."

Naby Keita (12.) sorgte für die Liverpooler Führung, die Rogelio Funes Mori nur wenige Minuten später per Linksschuss ausglich (14.).