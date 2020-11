FC Barcelona : Koeman gönnt Frenkie de Jong und Lionel Messi eine Pause

Der FC Barcelona tritt am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Dynamo Kiew (Dienstag, 21:00 Uhr) ohne seine Leistungsträger Frenkie de Jong und Lionel Messi an. Das gab Barça-Coach Ronald Koeman am Montag im Pressegespräch bekannt.