FC Barcelona : Koeman klärt auf: Warum Lionel Messi fehlt

Der FC Barcelona bestreitet am Dienstagabend (19:15 Uhr) das letzte Spiel im Kalenderjahr 2020. Nicht dabei ist Lionel Messi, der mit einer Sondererlaubnis noch in seiner argentinischen Heimat Rosario weilt. Warum? Ronald Koeman klärt auf.

"Die Ärzte haben empfohlen, dass er eine Pause einlegen soll. Er kehrt nach dem Spiel gegen Eibar zurück. Sie sagten, dass eine Woche ohne Training sicherstellen wird, dass er nach dem Spiel wieder in Ordnung ist", verkündete der Barça-Coach auf einer Pressekonferenz.

Dabei sein gegen die Basken wird Ousmane Dembele. Der französische Nationalspieler steht nach überstandener Verletzung erstmals wieder im Kader. "Ihm geht es gut", bestätigte Koeman.

Messi wird aller Voraussicht nach am Sonntag in den Kader zurückkehren. Dann steht das Duell gegen Huesca (21 Uhr) an.