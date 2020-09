Chelsea : "Kommst du ins Grübeln": Timo Werner erläutert Absage an Jürgen Klopp

Timo Werner hatten sich so einige Wechseloptionen geboten. Bevor er sich für den FC Chelsea entschied, war es unter anderem der FC Liverpool, der intensive Bemühungen angestellt hatte. Jürgen Klopp ging jedoch leer aus.

Mitte Juni hatte Timo Werner seine Unterschrift unter einen verpflichtenden Arbeitsvertrag mit dem FC Chelsea gesetzt. Eine Vielzahl an Klubs hatte sich zum damaligen Zeitpunkt Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Star-Angreifer gemacht. Dem Reichtum an Bewerbern gehörte auch der FC Liverpool an.

"Wenn er dich für seine Mannschaft haben will, kommst du natürlich ins Grübeln", erklärt Werner, in der BAMS, dass er sich von den Bemühungen, die Jürgen Klopp angestellt hat, geschmeichelt fühlte.

Und weiter: "In den vergangenen Monaten habe ich mir auch über einige andere interessierte Klubs Gedanken gemacht. Am Ende habe ich mich aber voller Überzeugung für Chelsea entschieden, weil ich denke, dass es für mich der beste Schritt ist."