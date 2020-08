FC Barcelona : Kommt der Ersatz für Lionel Messi vom FC Liverpool?

Ob es im Chaos um Lionel Messi letzten Endes tatsächlich zur Trennung vom FC Barcelona kommen wird, muss sich erst noch bewahrheiten. Entsprechende Spekulationen sind aber spätestens seit dieser Woche im Umlauf.

Barça braucht für den Fall des Abgangs natürlich hochkarätigen Ersatz. Das Portal TODOMERCATOWEB behauptet zu wissen, dass Sadio Mane dem spanischen Vizemeister von seinem Berater angeboten worden sei. Mit diesem handelsüblichen Prozedere sollen bei Barça offene Türen eingerannt worden sein.

Von ungefähr kommt dieses Gerücht nicht. Der neue Trainer Ronald Koeman kennt Mane noch aus seiner Zeit beim FC Southampton, von wo aus der Top-Angreifer vor vier Jahren zum FC Liverpool wechselte.

Mit den Reds wurde der 28-Jährige in diesem Jahr Englischer Meister und holte in der Saison zuvor die Champions League. Manes Vertrag an der Anfield Road ist noch drei Jahre gültig. Jürgen Klopps Interesse an einem Wechsel seines Afrika-Stars dürfte aber ziemlich gering sein.