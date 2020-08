Selecao-Juwel zu Jürgen Klopp? : Der "neue Neymar": Wechselt Talles Magno zum FC Liverpool?

Kommt er oder kommt er nicht? Die Gerüchteküche um Talles Magno (18) und den FC Liverpool brodelt. Offenbar haben die Reds nun aber Abstand von einer Verpflichtung des jungen Brasilianers genommen, der in seiner Heimat mit Neymar verglichen wird.

So sei es auch bei Allan (23) gewesen. Den zentralen Mittelfeldakteur holte Liverpool vor fünf Jahren in die eigene Jugend, für Liverpool stand er jedoch nie auf dem Feld - auch wegen Problemen mit der Arbeitserlaubnis.

Wirbel um einen möglichen Transfer von Talles Magno (18) zum FC Liverpool. Brasilianische Medien hatten berichtet , der hochveranlagte Offensivakteur, der bereits mit Neymar verglichen wird, werde unter anderem von den Reds gejagt - Liverpool sei sogar in der Pole Position.

Allan Rodrigues de Souza wurde in der Folge mehrfach verliehen, unter anderem an Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und Fluminense. Anfang 2020 verkaufte Liverpool den 23-Jährigen für 3,5 Millionen Euro an Atletico Mineiro.

Statt Talles Magno: Ismaila Sarr soll kommen

Statt des brasilianischen Youngsters Talles Magno hat Liverpool dem EVENING STANDARD zufolge Ismaila Sarr vom FC Watford auf dem Einkaufszettel.

Der Flügelstürmer steht nach dem Abstieg der Hornets noch bis 2024 unter Vertrag und soll 40 Millionen Pfund Ablöse kosten. Er wäre nach Kostas Tsimikas (24, kommt aus Piräus) der zweite externe Neuzugang im Sommer 2020.