Ex-Barça-Superstar : Kommt er endlich frei? Termin für Ronaldinho-Anhörung steht

Am 6. März sind Ronaldinho und dessen Bruder am Flughafen von Asuncion mit gefälschten Pässen erwischt worden – und verbrachten daraufhin einen Monat in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution von rund 1,3 Millionen Euro wurde das Brüder-Paar entlassen und in einem Luxushotel unter Hausarrest gestellt.

Verschiedenen Medienberichten zufolge setzte ein Richter den 24. August als neuen Gerichtstermin an. Dann wird entschieden, ob Ronaldinho in seine Heimat Brasilien zurückkehren darf. Die Staatsanwaltschaft schlägt vor, Ex-Barça-Kicker gegen eine Zahlung von umgerechnet rund 77.000 Euro zu entlassen.

Ronaldinho und seinem Bruder Roberto, der gleichzeitig als dessen Manager fungiert, wurden schon im November 2018 in Brasilien die Reisepässe entzogen, weil sie verordnete Strafzahlungen in Millionenhöhe nicht geleistet hatten.