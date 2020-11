FC Barcelona : Kommt Javier Mascherano zurück? Ex-Barça-Ass muss lachen

Ex-Barça-Ass Javier Mascherano soll vom FC Barcelona ein Angebot vorliegen haben. Das behauptet der spanische Journalist Eduarda Inda. An der Sache ist aber offenbar nichts dran.

Javier Mascherano reagierte auf TWITTER mit den Spekulationen konfrontiert eindeutig. Der Ex-Nationalspieler postete drei lachende Smileys und schrieb: "Aber bitte. Das muss doch nicht sein."

Gerard Pique verabschiedete sich am vergangenen Wochenende in den Krankenstand. Am Mittwoch soll geklärt werden, ob er am Kreuzband operiert werden muss oder ob eine konservative Behandlung ausreicht. Die Ausfallzeit soll im schlimmsten Fall acht Monate betragen.