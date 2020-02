Champions League : Königsklasse: Bernd Schuster glaubt nicht an Real Madrid und Barça

Bernd Schuster gilt durch seine langjährige Tätigkeit im spanischen Fußball als Connaisseur des dortigen Wettbewerbs. In der Champions League rechnet er Real Madrid und dem FC Barcelona wenig Erfolgschancen auf den Titelgewinn aus.

"Insofern denke ich, dass in dieser Saison keine spanische Mannschaft das Finale der Champions League erreichen wird." Mit seiner Favoritenwahl überrascht der gebürtige Augsburger hingegen.

Mit den Gegebenheiten rund um die beiden Weltklubs ist der heute 60-Jährige also bestens vertraut. Nachhaltige Erfolge in der Champions League traut er keinem der Vereine zu.

"Bis vor Kurzem hatte keiner den FC Bayern auf dem Schirm. Sie machen es jetzt aber sehr gut", sagt Schuster über den deutschen Rekordmeister, der sein Achtelfinal-Hinspiel souverän mit 3:0 beim FC Chelsea gewann.

Kritisch fügt Schuster bei Real an, dass dort seit zwei Jahren kein richtiger Neuner spiele. Also genau dem Zeitraum, seitdem Cristiano Ronaldo nicht mehr an der Concha Espina unter Vertrag steht.

Mit Real Madrid, Barça und Atletico Madrid sind drei spanische Klubs ins Achtelfinale eingezogen.

Real unterlag im Hinspiel Manchester City mit 1:2, Barça trennte sich auswärts gegen den SSC Neapel 1:1 und Atletico gewann sein Heimspiel gegen den FC Liverpool mit 1:0.

