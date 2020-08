FC Bayern : Konkretes Frankreich-Interesse an Javi Martinez

In dieser Saison war deutlich erkennbar, dass Javi Martinez beim FC Bayern austauschbar geworden ist. Der Spanier soll in den kommenden Wochen abgegeben werden. Konkretes Interesse geht in München offenbar aus Frankreich ein.

Der FC Bayern hat in den nächsten Wochen noch einige Personalien zu klären. Jenem Teilbereich des Profikaders gehört Javi Martinez an.

Der Spanier kommt auf lediglich knapp über 1.000 Spielminuten, die Münchner Intention geht klar weg von einer Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags.

Nachdem in der Vergangenheit wieder und wieder Gerüchte um eine Spanien-Rückkehr in Umlauf waren, signalisiert Stade Rennes laut KICKER konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit. Der nordwestfranzösische Klub würde im Falle des Überstehens der Quali-Runde an der Champions League teilnehmen.