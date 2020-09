Manchester United : Konkurrenz für Luke Shaw: Solskjaer wird fündig

Ole Gunnar Solskjaer hat in Donny van de Beek (23, kommt für bis zu 44 Millionen Euro von Ajax Amsterdam) bereits einen Hochkaräter als Neuzugang erhalten, in Kürze soll der nächste Spieler im Old Trafford unterschreiben. Es handelt sich um einen Linksverteidiger, der Luke Shaw Konkurrenz machen soll.

Nach Informationen der portugiesischen Sporttageszeitung A BOLA steht Alex Telles (27) vor einem Wechsel vom FC Porto zu United. Die Berater des brasilianischen Nationalspielers befinden sich demnach bereits auf der Insel, um den Deal festzuzurren.

Telles' Arbeitspapier in Porto läuft 2021 aus, da er sich bisher gegen eine Vertragsverlängerung sträubt ist der portugiesische Meister verkaufsbereit, um ihn nicht in einem Jahr ablösefrei zu verlieren. Sollte der Telles-Deal scheitern, könnte Sergio Reguilon (23, Real Madrid) als Alternative in Solskjaers Kader kommen.

Quelle: A BOLA