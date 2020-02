Ivan Rakitic (31) blieb im Winter trotz einiger Offerten beim FC Barcelona. Über das Saisonende hinaus wird die Ehe Rakitic/Barça aber wohl nicht Bestand haben. Atletico Madrid bringt sich bereits in Stellung.

Nun tut sich innerhalb der Primera Division eine Möglichkeit für Rakitic auf. Laut CADENA SER ist Atletico Madrid an einer Verpflichtung interessiert.

Inter Mailand und Juventus Turin baggerten bereits an Rakitic, doch der kroatische Nationalspieler wollte Spanien nicht verlassen.

Lionel Messi will sich nicht lange an Barça binden

Damals entschied sich der Ex-Schalker allerdings für Barça, die Katalanen entrichteten 18 Millionen Euro Ablöse an den FC Sevilla.

Seitdem machte Rakitic 292 Spiele für den FC Barcelona, gewann unter anderem das Triple 2015. Meist war er Stammspieler.

In den vergangenen Monaten ist Rakitic in der Hierarchie im katalanischen Mittelfeld allerdings zurückgefallen, was dem ehrgeizigen Profi nicht gefällt.

Auch zwischenmenschlich passt es - zumindest mit der Vereinsführung - nicht mehr wirklich, wie der gebürtige Schweizer mit kroatischen Wurzeln jüngst preisgab.

"Es gab Dinge, die mir nicht gefallen haben. Die Leute, die die Entscheidungen treffen, wissen das", sagte Rakitic laut der Sporttageszeitung AS: "Man muss akzeptieren, dass man einige Dinge nicht versteht."