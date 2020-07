Antonio Rüdiger ruft an : Kontakt hergestellt: Chelsea-Star wirbt um Kai Havertz

In nicht mehr allzu ferner Zukunft werde Kai Havertz beim Management von Bayer Leverkusen Wechselfreigabe erbeten, berichtete die SPORT BILD in dieser Woche. Neben Real Madrid war in den vorhergehenden Wochen auch der FC Chelsea als potenzieller Abnehmer in den Medien präsent.

Wiederum das Sportboulevardblatt berichtet, dass Antonio Rüdiger Kontakt zu Havertz halte, um den Youngster von einem Wechsel nach London zu überzeugen. In welche Richtung das Pendel aktuell ausschlägt, wird derweil nicht überliefert.

Dass Havertz seine sportliche Veränderung schon in diesem Sommer vorantreiben möchte, liegt unter anderem daran, dass er mit dem Werksklub im Zielsprint der Bundesliga-Saison die Teilnahme an der Champions League verpasste.