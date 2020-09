FC Barcelona : Kooperation mit Barça? Bundesligist lehnt dankend ab

Offenbar hatte der FC Barcelona im Sinn, künftig eng mit dem VfB Stuttgart zusammenarbeiten. Laut einer Kolumne der in der Neckarstadt ansässigen KONTEXT:WOCHENZEITUNG weilte eine katalanische Delegation am 9. März in Stuttgart, um sich das Spiel gegen Arminia Bielefeld (1:1) im Stadion anzusehen.

Vor dem Spitzenspiel der 2. Bundesliga sollen Sondierungsgespräche zwischen dem Stuttgarter Vorstandsvorsitzendem Thomas Hitzlsperger und Sportkoordinator Markus Rüdt und den Barça-Vertretern stattgefunden haben.

Aus Barcelona soll unter anderem Ramon Planes angereist sein, der inzwischen die Nachfolge des ausgeschiedenen Sportdirektors Eric Abidal übernommen hat. Planes sei demnach gewillt gewesen, Talente an den VfB auszuleihen, um ihnen dort Spielpraxis zu verschaffen.