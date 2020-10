Keeper patzte : "Kopf hoch Bruder": Mesut Özil richtet Bernd Leno wieder auf

Ab der 51. Minute war es um Bernd Leno geschehen. Im Spiel bei Rapid Wien wurde der Torhüter des FC Arsenal am Sechzehner erfolgreich bedrängt, so dass Taxiarchis Fountas aus spitzem Winkel einschieben konnte. 20 Minuten später hatte die Londoner Nummer 1 Glück bei einem Klärungsversuch.

Viel Gedanken kann sich Leno bezüglich seines fehlerhaften Auftritts nicht machen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht sein dürfte. Arsenal trifft am Sonntag (20.15 Uhr) in der Premier League auf Leicester City.

Es wartet eine harte Aufgabe auf die Gunners. Arsenal ist derzeit Fünfter, die Foxes belegen Rang Vier.