Arsenal : Korb für Klopp: Arsenal-Arzt sagt Liverpool ab

Vieles kommt in diesen schweren Tagen anders, als man glaubt – das betrifft natürlich auch den Fußball und dessen Geschäfte. Teamarzt Gary O'Driscoll hat dem FC Liverpool überraschend eine Absage erteilt.

Der Großteil schien bereits auf den Weg gebracht, doch Gary O'Driscoll und der FC Liverpool werden nicht übereinkommen.

Englische Medien berichten unisono, dass der angesehene Arzt mit den Reds um ihren Erfolgscoach Jürgen Klopp (52) nicht zusammenarbeiten möchte.

In England bekam man zumindest in der Vergangenheit zu lesen, dass sich O'Driscoll längst für ein Engagement an der Anfield Road entschieden habe.