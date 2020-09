FC Barcelona : Kritik an Barça-Bossen: Neymar und Dani Alves stimmen Leo Messi zu

Lionel Messi erhält nach seiner erneuerten Kritik an der derzeitigen Führungsriege des FC Barcelona Unterstützung von ehemaligen Barça-Stars. Unter anderem Neymar, Dani Alves und Cesc Fabregas stimmen dem sechsfachen Weltfußballer zu.

"Du bist einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte dieses Klubs", Deshalb habe Suarez einen würdigen Abschied verdient und nicht "vom Hof gejagt zu werden, wie sie es mit dir getan haben". Und weiter: "Die Wahrheit ist, dass mich an diesem Punkt nichts mehr wundert." Mit diesen deutlichen Worten kommentierte Lionel Messi den ablösefreien Wechsel von Luis Suarez zu Atletico Madrid am Wochenende.

Barça wollte den uruguayischen Nationalspieler loswerden, kann nur durch Boni Einnahmen für den Transfer generieren. Maximal sechs Millionen Euro. Wichtiger war den Katalanen das Einsparen von Suarez' Jahres-Bruttogage von über 20 Millionen Euro.

Suarez wollte nicht gehen und hatte betont, dass er auch bei Barça bleiben würde, wenn er nicht mehr als Stammspieler eingeplant sei. Doch dazu kam es nicht.