FC Barcelona : Kritik an Jubel-Tanz: Antoine Griezmann gibt Reporter Kontra

Antoine Griezmann ist Kritik gewohnt. Seit seinem Wechsel von Atletico Madrid zu Barcelona steht der Franzose unter genauer Beobachtung. Jüngst beschwerte sich Grizou über die überwiegend negative Berichterstattung.

"Es gibt immer irgendetwas Negatives: Wenn es nicht um Leo geht, dann, dass ich wechseln will oder dass sie mich im Januar verkaufen wollen. Jeden Morgen stehst du auf und liest irgendwas Negatives", sagte Griezmann gegenüber MOVISTAR.

Nach seiner medialen Ansage lässt Griezmann Taten sprechen. In der Champions League traf er gegen Dynamo Kiew, in LaLiga netzte der Weltmeister dreimal in den letzten vier Partien ein. Gegen Osasuna erzielte er ein Traumtor, hämmerte die Kugel volley aus 16 Metern in den Winkel.