Paris Saint-Germain : Kritik an Neymar wegen Silvester-Party

In Zeiten von Corona versucht der Großteil auf die sonst alltäglichen Dinge zu verzichten. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, üben sich viele im Social Distancing. Neymar hält davon offenbar nichts.

Der PSG-Superstar soll in seiner brasilianischen Heimat eine fünftägige Party planen. Laut der Zeitung O GLOBO wird die Feierei nicht in seinem eigenen Anwesen, sondern in einer Diskothek in der unmittelbaren Nähe steigen.