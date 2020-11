FC Barcelona : Kroaten-Juwel gibt preis: Barça-Wechsel scheiterte auf der Zielgeraden

Foto: Action Plus / imago images

Die Connaisseurs des kroatischen Fußballs haben ihn schon länger im Blick. Auch Nationaltrainer Zlatko Dalic dürfte sich Marko Bulat bereits zu Gemüte geführt haben. Und auch der FC Barcelona strebte eine Zusammenarbeit mit dem 19 Jahre alten Fußballtalent an. Zu der kam es letztlich aber nicht.

Der damalige Sportchef Eric Abidal hatte auf die reisenden Kroaten am Camp Nou gewartet, der Vertrag sei schon ausgearbeitet gewesen. Doch: "Und dann wurden an dem Abend in Europa die Grenzen geschlossen, die Flüge wurden gecancelt." Die Corona-Pandemie hatte Anfang März den Wechsel verkompliziert.

Barça hatte zwischenzeitlich umfassende Sparmaßnahmen getroffen und den Klub bis auf die minimalsten Aktivitäten heruntergefahren. Als dann auch noch Abidal in der August-Mitte aus dem Klub schied, war der Wechsel in die katalanische Metropole endgültig gescheitert.