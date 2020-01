Gerücht Zlatan Ibrahimovic ist der neue Hoffnungsträger beim AC Mailand. Ergreift Offensivkollege Krzysztof Piatek nun die Flucht? Aus der Premier League gibt es konkretes Interesse an dem Polen.

Krzysztof Piatek hat hohe Ziele. Der Mittelstürmer des AC Mailand erklärte unlängst in einem Interview, bei seinem nächsten Vereinswechsel 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse kosten zu wollen.

Dass er einmal in solche Sphären vordringen kann, deutete Piatek in der Rückrunde der vergangenen Saison an.

Der Nationalstürmer war nach seinem Winter-Wechsel für 35 Millionen Euro vom CFC Genua zum AC Mailand treffsicher, schoss die Rossoneri beinahe in die Champions League.

Doch der 24-Jährige leidet in der aktuellen Saison unter einer Ladehemmung. Nur vier Tore erzielte er nach wettbewerbsübergreifend 30 in der abgelaufenen Spielzeit.