Vertrag bis 2021 : Kun Agüero schwört Manchester City die Treue

Stars wie Kevin de Bruyne und Raheem Sterling sollen in diesem Fall mit einem Vereinswechsel liebäugeln. Sergio Agüero hingegen hegt scheinbar keinerlei Abschiedsgedanken.

Ein Abschied im Sommer sei kein Thema. Was nach dem Vertragsende kommt, werde man sehen. Agüero hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass er nach Ablauf seines Arbeitspapieres in die Heimat zurückkehren könnte.

Kun Agüero ist Rekordtorschütze von Manchester City

Agüero steht bereits seit 2011 bei Manchester City unter Vertrag. Mit mittlerweile 254 erzielten Toren ist der argentinische Nationalspieler Top-Torjäger der Sky Blues.

Auch dank der Treffer des Angreifers ist ManCity der erfolgreiche englische Verein der vergangenen Jahre. City holte mit Agüero unter anderem vier Meisterschaften und fünf Ligapokale.