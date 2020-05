Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe bat PSG um Wechselfreigabe

Gerücht Trotz seines jungen Alters ranken sich um Kylian Mbappe bereits zahlreiche Mythen. Ein neuer wurde nun angeblich in Frankreich aufgedeckt. Es geht darum, dass der Youngster im vorigen Jahr Paris Saint-Germain gebeten haben soll, ihn gehen zu lassen.

Dass demnächst eine Einigung im Poker erzielt wird, ist ausgeschlossen. Über konkrete Zahlen soll noch nicht einmal debattiert worden sein.

Außerdem sei Mbappe selbst betreffend seiner Zukunft an der Seine "hin- und hergerissen". Real Madrid gilt im Moment als Hauptinteressent, beißt sich in diesem Sommer aber coronabedingt die Zähne aus.

Was PSG in den Verhandlungsrunden zugute kommen sollte: Immerhin qualifizierten sich die Pariser in diesem Jahr schon mal für das Viertelfinale der Champions League. Der 30-fache Saisonstorschütze legt großen Wert auf internationalen Erfolg.