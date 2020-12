Champions League : Kylian Mbappe bricht Rekord von Lionel Messi

Leo Messi hat in seiner ruhmreichen Karriere auf Vereinsebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, unter anderem vier Champions-League-Titel und zehn Meisterschaften in Spanien.

Auch individuell ist der Trophäenschrank Messis prall gefüllt. Der Argentinier ist unter anderem sechsfacher Weltfußballer, er hält zahlreiche Bestmarken. Um einen Rekord ist Messi seit Mittwochabend ärmer.