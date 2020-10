Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe erhält Wechsel-Tipp von einem alten Weggefährten

Kylian Mbappe (21, Vertrag bis 2022) hat wohl die Qual der Wahl, wenn er sich zu einem Abschied von Paris Saint-Germain entschließen sollte. Zahlreiche Top-Klubs würden den Superstar gerne in ihren Reihen haben, allen voran Real Madrid.

Doch auch der FC Liverpool hofft auf die Zusage Mbappes, der eine Vertragsverlängerung bei PSG bisher abblockt. Geht es nach Ex-Mbappe-Mannschaftskollege Joao Moutinho, dann sollte sich der Angreifer in der Premier League versuchen.

"PSG, Liverpool oder Real Madrid? England ist die beste Liga der Welt. Er würde es lieben hier zu spielen", erklärte der portugiesische Nationalspieler laut FRANCE FOOTBALL.

Moutinho und Mbappe gewannen mit dem AS Monaco einst gemeinsam die Ligue 1, schafften in der Champions League sensationell den Einzug ins Halbfinale. Seit 2018 spielt Moutinho (34) für die Wolverhampton Wanderers in der Premier League.