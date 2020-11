Real Madrid aufgepasst! : Kylian Mbappe: Ex-Boss gibt Wechsel-Einschätzung

Langweilig wird es nicht in der Personalie Kylian Mbappe, über die munter Meinungen ausgetauscht werden. Vadim Vasilyev, ehemals Vizepräsident von Mbappes Ex-Klub AS Monaco, rechnet mit einem Wechsel seines einstigen Juwels.

Drei Jahre ist es mittlerweile her, als Kylian Mbappe den AS Monaco verließ und vorerst auf Leihbasis bei Paris Saint-Germain anheuerte. Mit-Gesprächsführer war damals der heute ehemalige Vizepräsident der Monegassen, Vadim Vasilyev. Der Russe schätzt die aktuelle Lage um Mbappe ein.

"Er wird sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen. Aktuell scheint es so, dass er eher vor einem Abgang steht", erklärt Vasilyev gegenüber TELEFOOT. "Nichts ist unmöglich, Kylian ist noch jung und will Titel gewinnen. Er ist ambitioniert, will alles gewinnen und jeden Rekord brechen."

Mbappes Vertrag an der Seine läuft in rund eineinhalb Jahren aus. PSG hat vor Kurzem erste Gespräche hinsichtlich einer Vertragsverlängerung geführt. Ob Mbappe weiter für den ewigen Meister Frankreichs auftreten möchte, ist offen. Vasilyev schließt in seinem Wortbeitrag derweil nicht aus, dass PSG chancenlos ist.