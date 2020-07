Paris Saint-Germain : "Kylian Mbappe hat eine bessere Technik als Cristiano Ronaldo"



Andre Oechsner

Kylian Mbappe ist einer der jungen Wilden, die das Zeug dazu haben, künftig in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo und Co. treten zu können. Landsmann David Trezeguet deckt auf, in welchem Bereich der Shootingstar von Paris Saint-Germain schon jetzt besser als CR7 ist.