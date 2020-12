Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: "Mein Bruder Neymar, sei stark! Wir sind alle bei dir"

Es geschah in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage gegen Lyonnais: Neymar geht an seinem Landsmann Thiago Mendes vorbei - dann kommt es zum Foulspiel. Neymar knickte um, möglichweise verletzte sich der Südamerikaner schwer am Sprunggelenk.

Die Diagnose steht noch aus. Von Kylian Mbappe erhält der Brasilianer ungeachtet dessen Rückendeckung und Genesungswünsche. "Mein Bruder Neymar, sei stark, wir sind alle bei dir", postete der französische Nationalspieler auf INSTAGRAM.

Zur Pleite gegen Lyon erklärte Mbappe: "Zu Hause ist es nie leicht zu verlieren. Lass uns weiter arbeiten, die Saison ist immer noch sehr, sehr lang."