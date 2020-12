Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe und seine schwarze Serie in der Champions League

Keiner trifft häufiger in der Ligue 1 als Kylian Mbappe, in der Königsklasse ist der Superstar aber seit fast einem Jahr ohne eigenen Torerfolg. Geht die schwarze Serie auch gegen Basaksehir weiter?

Kylian Mbappe wartet in der Champions League weiter auf ein Erfolgserlebnis. Auch gegen Manchester United (3:1) konnte sich der Weltmeister von 2018 nicht in die Torschützenliste eintragen.

In der laufenden Saison ist Mbappe noch ohne Tor in Europas Eliteklasse. Während der 21-Jährige in der Ligue 1 auf neun Tore in acht Spielen (fünf Vorlagen) kommt und die Torschützenliste anführt, ist er in der Champions League seit bereits einem Jahr ohne eigenen Treffer.

Letztmals hatte er am 11. Dezember 2019 getroffen, als PSG Galatasaray mit 5:0 vom Platz fegte. Seit mittlerweile neun Spielen in Serie (das Spiel gegen RB Leipzig verpasste er verletzungsbedingt) wartet Mbappe auf ein Tor.