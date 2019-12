Kylian Mbappe hat sich zum Ziel gemacht, im kommenden Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Das Okay dafür hat der Angreifer von Paris Saint-Germain allerdings noch nicht erhalten.

"Ich habe nicht die Kontrolle darüber. Natürlich will ich zu Olympia, aber wenn mein Klub, mein Arbeitgeber, mich nicht gehen lassen will, werde ich das nicht anfechten", erklärt Mbappe bei FRANCE FOOTBALL.

"Wir werden demnächst mit Leonardo (PSG-Sportdirektor; Anm. d. Red.) darüber sprechen", führte der Weltmeister aus.

Ob PSG da mitmacht? Das olympische Fußballturnier wird vom 26. Juli bis 8. August 2020 ausgetragen.