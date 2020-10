Unai Emery bestätigt : "Kylian Mbappe wollte unbedingt zu Real Madrid"

Für den kommenden Sommer wird von Real Madrid ein Transfer-Vorstoß in Sachen Kylian Mbappe erwartet. Dieser dürfte beim französischen Nationalspieler auf offene Ohren stoßen. Bereits 2017 wollte er Paris in Richtung Spanien verlassen.

Dass Mbappe Gefallen an den Königlichen findet, ist schon länger bekannt. Bestätigt wird dies nun von Unai Emery. Der Spanier trainierte Mbappe bis 2018 und sagt: Der Franzose wollte zu Real Madrid.

"Kylian Mbappe wollte unbedingt in Madrid spielen"

"Als ich in Paris war, zog Mbappe sehr ernsthaft in Erwägung, zu Real Madrid zu gehen, weil es ein Klub ist, den er sehr mag. Er wollte unbedingt in Madrid spielen", betont der derzeitige Villarreal-Trainer gegenüber der Sporttageszeitung MARCA.

Emery selbst schaltete sich ein: "Ich wollte nicht, dass er geht und ich hatte ein Gespräch mit ihm und seinem Vater, um ihn davon zu überzeugen, zu bleiben." PSG weigerte sich zudem, Mbappe die Freigabe zu erteilen.