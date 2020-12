Primera Division : LaLiga-Boss hofft auf Fan-Rückkehr im Januar

Seit März 2020 müssen Real Madrid, Barça, Atletico Madrid und Co. in der Primera Division vor leeren Rängen auflaufen. Geht es nach Liga-Boss Javier Tebas, ändert sich das im kommenden Januar.

Auf die Frage, ob es bald eine Rückkehr von Fans geben werde, antwortete er mit "Ja", bevor er anfügte: "Hoffentlich im Januar". Man werde zunächst "mit ein paar beginnen, aber ja, wir werden Publikum haben."

Die Bundesliga hatte eine teilweise Fan-Rückkehr zur neuen Bundesliga-Saison beschlossen, mittlerweile wird aber wieder vor verschlossenen Türen gespielt. In England sind wieder Zuschauer zugelassen, am Donnerstag in der Europa League durften 2.000 Anhänger den FC Arsenal beim 4:1 über Rapid Wien begutachten.