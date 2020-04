Real Madrid, Barça und Co. : Worst Case: LaLiga droht Verlust von 957 Millionen

Real Madrid, Barça, Atletico Madrid und Co. werden die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihrem Konto zu spüren bekommen. Den Vereinen der Primera Division droht ein massiver Verlust.

Corona hält die Welt im Würgegriff. Auch der Fußball steht still. In der Primera Division pausiert der Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit.

Das Worst-Case-Szenario: Die Saison wird abgebrochen. In diesem Fall würde ein Fehlbetrag von 956 Millionen Euro zustande kommen.

Sollte die Spielzeit 2019/2020 mit Geisterspielen beendet werden, wächst der Verlust bereits auf 303 Millionen Euro an.

Spanien ist nach Italien am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Zuletzt gab es mehr als 900 Tote innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Spanien liegt bei mehr als 10.000. Das gaben die Behörden am Donnerstag bekannt.

Barça-Stürmer Luis Suarez beschwerte sich indes in einem Interview über Medienberichte, die den Stars des FC Barcelona vorgeworfen hatten, sich gegen eine Gehaltsreduzierung zu stellen.

Dies entspreche nicht der Wahrheit, so der uruguayische Nationalstürmer gegenüber SPORT 890: "Das tut weh, weil wir die ersten waren, die eine Vereinbarung erzielen wollten. Wir sind uns bewusst, was weltweit passiert."

Mannschaftskapitän Lionel Messi hatte sich zuvor bereits gegen Unterstellungen gewehrt, die Mannschaft wolle auf ihr Gehalt nicht verzichten.

Luis Suarez schiebt nun nach: "Wir wollten die beste Lösung für den Verein finden, es ging nicht um unseren Vorteil. Es ging darum den anderen zu helfen, die eine schwere Zeit durchmachen." Niemand habe eine Gehaltsreduzierung abgelehnt.