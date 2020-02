Nicht nur in der Bundesliga entwickelt sich ein packender Kampf um die Deutsche Meisterschaft, auch in der spanischen La Liga und der italienischen Serie A ist es in dieser Saison so spannend wie lange nicht mehr. Wir werfen einen Blick auf die jeweiligen europäischen Top-Ligen.

Während der FC Bayern und Borussia Dortmund sich in der abgelaufenen Saison ein Kopf-an-Kopf Duell bis zum letzten Spieltag geliefert haben, mischen in dieser Saison gleich vier Teams ganz oben mit in der Bundesliga.

Die Münchner führen zwar die Liga derzeit an, aber auch Gladbach, Leipzig und der BVB haben nach wie vor noch Hoffnungen in Sachen Meisterschale.

Es wird spannend zu sehen ob und wie lange das Titelrennen im deutschen Oberhaus so spannend bleibt. Aber nicht nur in Bundesliga fiebern die Fans derzeit mit, auch in Spanien und Italien bahnen sich packende Meisterschaftsduelle an.

Real und Inter fordern Juve und Barcelona

Während in der Bundesliga ein Vierkampf entfacht ist in dieser Saison, bahnt sich in Italien und in Spanien ein Zwei- bzw. Dreikampf an. In der Serie A schwächelt Serien- und Rekordmeister Juventus Turin in dieser Saison vollkommen überraschend.