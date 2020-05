Top-Ligen starten wieder : LaLiga, Serie A, Premier League: So geht es nach der Corona-Pause weiter

Die Bundesliga ist zurück. Und auch in den anderen Top-Ligen Europas wird der Ball bald wieder rollen. Die Start-Termine für Premier League, Serie A und LaLiga stehen fest.

Die Saison soll bis zum 19. Juli abgeschlossen werden. Von den elf ausstehenden Spieltagen werden sechs am Wochenende ausgetragen, fünf unter der Woche. Offen ist noch, wann das Endspiel der Copa del Rey zwischen Athletic Bilbao Real Sociedad ausgetragen wird. Das baskische Derby war für den 18. April im La Cartuja-Stadion in Sevilla geplant. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde es jedoch verschoben, bis es vor Publikum ausgetragen werden kann.

Barça gastiert am kommenden Spieltag bei RCD Mallorca, Real Madrid empfängt Eibar zu Hause. Derzeit für Barça die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid an.

Der FC Barcelona und Real Madrid kämpfen ab der zweiten Juni-Woche wieder um die Meisterschaft. Mit dem Sevilla-Derby FC gegen Real Betis startet der 28. Spieltag der Primera Division am 11. Juni.

Serie A startet am 20. Juni wieder

Auch in Italien können die Tifosi ihren Lieblingsklubs bald wieder zujubeln. Sportminister Vincenzo Spadafora erklärte am Donnerstag, dass die Serie A am 20. Juni den Re-Start hinlegen kann.

Juventus (63 Punkte) führt zwölf Spieltage vor dem Saisonende die Tabelle an und bekommt es am 27. Spieltag auswärts mit Bologna zu tun. Verfolger Lazio Rom (62) muss nach Bergamo.

Zudem sollen bereits ab dem 13. Juni die Halbfinal-Rückspiele der Coppa Italia durchgeführt werden. Am 17. Juni soll das Endspiel steigen. Vertreten sind Milan und Juventus Turin (Halbfinal-Hinspiel: 1:1) und Inter Mailand/SSC Neapel (Halbfinal-Hinspiel: 0:1)