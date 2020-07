Chelsea : Lampard macht es offiziell: Pedro verlässt Chelsea

Jetzt ist es offiziell: Der FC Chelsea und Pedro Rodriguez (32) gehen am Saisonende getrennte Wege. Das bestätigte Chelsea-Trainer Frank Lampard.

Pedro Rodriguez habe sein "letztes Spiel für den Klub absolviert", in der Kabine "hat er ein Ständchen bekommen. Und das zu Recht, wegen seiner Karriere im Allgemeinen und wegen der Karriere, die er bei diesem Klub gemacht hat."

Ehe Pedro die Stamford Bridge nach fünf Jahren verlässt, stehen noch zwei Höhepunkte an: Das FA Cup-Finale gegen Arsenal am nächsten Samstag und eine Woche später das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München (Hinspiel: 0:3).

Pedro Rodriguez war 2015 vom FC Barcelona zu den Blues gewechselt und absolvierte bisher 205 Partien im Dress der Londoner. Pedro gewann Meisterschaft, FA Cup und Europa League mit Chelsea.